Дома с бассейном в Кароне, Таиланд

17 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этот жилой комплекс в средиземноморском стиле расположен всего в нескольких минутах ходьбы о…
$204,852
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština
Дом 2 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Современный жилой комплекс на западном побережье Пхукета предлагает стильные апартаменты все…
$87,981
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština
Дом 1 комната в Карон, Таиланд
Дом 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Апартаменты, расположенные на живописном холме всего в 800 метрах от одного из самых красивы…
$146,206
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština
Вилла 5 комнат в Карон, Таиланд
Вилла 5 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Этаж 3/3
Испытайте новый уровень роскоши в одном из самых живописных уголков Пхукета. Эта современная…
$1,95 млн
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 2 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этот жилой комплекс в средиземноморском стиле расположен всего в нескольких минутах ходьбы о…
$93,745
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština
Дом 3 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Апартаменты расположены в 900 метрах от пляжа Карон на западном побережье Пхукета. Лока…
$236,332
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština
Дом 3 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Современный жилой комплекс на западном побережье Пхукета предлагает стильные апартаменты все…
$166,159
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština
Дом 2 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Апартаменты расположены всего в 300 метрах от пляжа на западном побережье Пхукета. Пляж Karo…
$127,257
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština
Дом 2 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Современный жилой комплекс расположен в престижной прибрежной зоне Карон. Это редкое предлож…
$109,077
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština
Дом 3 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Апартаменты с 2 спальнями в непосредственной близости от пляжа Карон - уникальное предложени…
$201,128
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština
Дом 3 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Эти апартаменты с двумя спальнями представляют собой отличное предложение для тех, кто ищет …
$237,775
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština
Дом 1 комната в Карон, Таиланд
Дом 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Современный жилой комплекс на западном побережье Пхукета предлагает стильные апартаменты все…
$80,746
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština
Дом 4 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 4 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Апартаменты, расположенные в районе Карон на Пхукете предлагают идеальные условия для комфор…
$563,466
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština
Дом 2 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этот жилой комплекс в средиземноморском стиле расположен всего в нескольких минутах ходьбы о…
$107,836
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština
Дом 3 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этот жилой комплекс в средиземноморском стиле расположен всего в нескольких минутах ходьбы о…
$147,964
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština
Дом 2 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Стильные апартаменты расположены в одном из самых удобных и сбалансированных районов Пхукета…
$137,838
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština
Дом 2 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Проект расположен в самом комфортабельном районе на западном побережье Пхукета. Архитектура …
$204,432
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština

