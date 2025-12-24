Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с садом в Кароне, Таиланд

виллы
97
22 объекта найдено
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 330 м²
КАР7272 Особенности собственности: • 2 Дома с бассейном рядом с пляжами Карон• Панорамный …
$1,06 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 280 м²
KAT6468 Уникальный комплекс, расположенный среди пышных тропических склонов пляжа Ката. Все…
$896,575
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 450 м²
KAT6048 Всего 50 метров до моря!Здесь тихое и спокойное место, идеально подходящее для всей…
$1,70 млн
Оставить заявку
Sky ApartmentsSky Apartments
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
KAT21706 Откройте для себя уникальную возможность владеть одной из двух последних оставшихс…
$543,408
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 700 м²
KAT5739 Современная вилла выполнена в белоснежном цвете. Идеальное сочетание роскоши и комф…
$787,315
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 432 м²
KAT22627 Утонченная и просторная вилла, предназначенная для бесшовной тропической жизни, те…
$963,271
Оставить заявку
AtlantaAtlanta
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
KAR21708 Это проект с ограниченным количеством вилл, каждая из которых расположена на своем…
$993,891
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
КАР5433 Новый удивительный проект с просторными виллами предлагает уникальное сочетание рос…
$883,721
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 450 м²
KAT7117 Эта потрясающая трехуровневая вилла предлагает идеальное сочетание комфорта, элеган…
$5,79 млн
Оставить заявку
Vienna PropertyVienna Property
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 660 м²
KAR22394 Эта 4-комнатная вилла с видом на море приносит изысканный образ жизни в сердце пля…
$1,68 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 1 847 м²
Кар7015 Этот проект позволяет новым владельцам максимизировать пространство. Он состоит из …
$2,89 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 513 м²
KAT22443 Расположенные в живописных холмах Каты, Пхукета, эти ультра-роскошные виллы переоп…
$1,98 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 803 м²
KAT21709 Это только 3 роскошных виллы. Они должны быть построены в пределах гостиничной инф…
$1,61 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
KAT22549 Ограниченная коллекция современных вилл на склоне холма предлагает идеальное сочет…
$639,493
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 446 м²
KAR22550 Редкая возможность приобрести стильную виллу на склоне холма, всего в нескольких м…
$2,12 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 700 м²
KAT5156 Эта трехэтажная вилла в Кате представляет собой идеальное сочетание комфорта, конфи…
$864,440
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 489 м²
KAR21952 Где роскошь встречает панорамное совершенствоРасположенные на очаровательном ландш…
$2,37 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 280 м²
KAT3062 Вилла в современном стиле с 4 спальнями с частным бассейном расположена на склоне х…
$994,588
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Кар6543 500 метров до пляжа Карон!Удивительная вилла для жизни в раю. Всего в нескольких ми…
$2,19 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 320 м²
Кар5960 Радостное зрелище Люксурия, живущая рядом с природой.Новый удивительный проект с пр…
$1,53 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 560 м²
KAT21824 Расположенная в одном из самых престижных вилл Пхукета, эта недвижимость расположе…
$2,54 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 1 400 м²
KAT5996 Дизайн этой красивой виллы создает праздничную атмосферу. При этом он выглядит очен…
$2,22 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Кароне, Таиланд

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
