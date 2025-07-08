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Дуплексы в Кароне, Таиланд

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1 объект найдено
Дуплекс 1 комната в Карон, Таиланд
Дуплекс 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/7
ПРОСТОРНЫЙ ДУПЛЕКС С СОБСТВЕННЫМ ВЫХОДОМ В БАССЕЙН! Новый кондоминиум от опытного тайског…
$252,685
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Параметры недвижимости в Кароне, Таиланд

с бассейном
Недорогая
Элитная
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