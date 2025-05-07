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Жильё в Huai Yai, Таиланд

дома
25
25 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Ban Chak Ngaeo, Таиланд
UP UP
Вилла 4 комнаты
Ban Chak Ngaeo, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Отличный вариант для инвестирования! Ожидаемая доходность от аренды составляет 5-7% годовых!…
$148,390
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Вилла 4 комнаты в Huai Yai, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Насладитесь лучшей жизнью в Паттайе в этой потрясающей готовой к заселению вилле с 3 спальня…
$305,622
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Вилла 4 комнаты в Ban Chak Ngaeo, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Chak Ngaeo, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу в престижном районе Huai Yai, Паттайя…
$416,147
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Huai Yai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла Highland Park Pool Villas - идеальное сочетание комфорта, элегантности и …
$298,697
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DDA Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Huai Yai, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Привлекательная возможность инвестировать в уютные виллы в престижном районе Паттайи с высок…
$73,888
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Huai Yai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестирования! Потрясающая вилла в жилом комплексе Tropical Village …
$233,867
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DDA Real Estate
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Таунхаус 3 комнаты в Huai Yai, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 2
Привлекательная возможность инвестировать в уютные виллы в престижном районе Паттайи с высок…
$53,962
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Вилла 5 комнат в Huai Yai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестирования! Потрясающая вилла в жилом комплексе Tropical Village …
$326,506
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DDA Real Estate
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Вилла 6 комнат в Ban Chak Ngaeo, Таиланд
Вилла 6 комнат
Ban Chak Ngaeo, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 260 м²
Этаж 2/2
Дом площадью 260 м² с балконами и террасами площадью 108 м², имеет 5 спален и 7 ванных комна…
$624,663
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Дом 3 комнаты в Ban Chak Ngaeo, Таиланд
Дом 3 комнаты
Ban Chak Ngaeo, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 2/2
Полностью мебелированный и оснащенный техникой от ведущих брендов дом с двумя спальнями и дв…
$180,482
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Вилла 4 комнаты в Huai Yai, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Привлекательная возможность инвестировать в уютные виллы в престижном районе Паттайи с высок…
$92,188
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Huai Yai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 353 м²
Количество этажей 2
Привлекательное предложение для инвесторов: роскошные виллы с собственными бассейнами в живо…
$400,682
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Вилла 6 комнат в Huai Yai, Таиланд
Вилла 6 комнат
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 760 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла Highland Park Pool Villas - идеальное сочетание комфорта, элегантности и …
$1,24 млн
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Вилла 5 комнат в Huai Yai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 252 м²
Количество этажей 2
Привлекательное предложение для инвесторов: роскошные виллы с собственными бассейнами в живо…
$296,794
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Вилла 5 комнат в Huai Yai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 439 м²
Количество этажей 2
Привлекательное предложение для инвесторов: роскошные виллы с собственными бассейнами в живо…
$519,412
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Таунхаус 3 комнаты в Huai Yai, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Привлекательная возможность инвестировать в уютные виллы в престижном районе Паттайи с высок…
$109,212
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DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Huai Yai, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестирования! Потрясающая вилла в жилом комплексе Tropical Village …
$259,216
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Huai Yai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Привлекательное предложение для инвесторов: роскошные виллы с собственными бассейнами в живо…
$326,476
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DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Huai Yai, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Ваш дом мечты ждет вас в этой почти новой улучшенной и со вкусом оформленной вилле недалеко …
$157,973
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Huai Yai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла Highland Park Pool Villas - идеальное сочетание комфорта, элегантности и …
$448,045
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Вилла 4 комнаты в Huai Yai, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$445,979
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Huai Yai, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 333 м²
Этаж 1/1
Прогматично спроектированная одноэтажная вилла с бассейном, европейской и тайской кухней, 3-…
$524,830
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Вилла 5 комнат в Huai Yai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
Этаж 2/2
Полностью мебелированная и оснащенная техникой вилла с бассейном в изысканом японском стиле …
$379,646
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Вилла 5 комнат в Huai Yai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестирования! Потрясающая вилла в жилом комплексе Tropical Village …
$178,094
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DDA Real Estate
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Вилла 6 комнат в Huai Yai, Таиланд
Вилла 6 комнат
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 425 м²
Этаж 2/2
Премиальная вилла с бассейном общей площадью 424.89 квм, 5 спален и одна для персонала, 5 ва…
$630,024
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Параметры недвижимости в Huai Yai, Таиланд

с бассейном
Недорогая
Элитная
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