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Квартиры с видом на горы в Hua Hin District, Таиланд

Хуахин
30
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 3/8
Ультрамодные апартаменты в самом сердце города Хуахин!Прекрасно подходит как для постоянного…
$259,763
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 6/8
Ультрамодные апартаменты в самом сердце города Хуахин!Прекрасно подходит как для постоянного…
$81,489
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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Типы недвижимости в Hua Hin District

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Hua Hin District, Таиланд

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