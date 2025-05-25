Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Hua Hin District
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Hua Hin District, Таиланд

Хуахин
30
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 8
Новый жилой комплекс квартир «под ключ» в Нонг Кае, Хуа Хин, Прачуап Кхири Кхан, Таиланд Ок…
$40,088
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Hua Hin District

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Hua Hin District, Таиланд

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти