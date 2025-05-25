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Квартиры в Hua Hin District, Таиланд

Хуахин
30
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30 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 3/8
Ультрамодные апартаменты в самом сердце города Хуахин!Прекрасно подходит как для постоянного…
$259,763
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Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/8
Инвестиционно-привлекательный объект! Доход от 7%!Рассрочка!Апартаменты меблированы!Близость…
$78,643
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Студия в Хуахин, Таиланд
Студия
Хуахин, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 2/8
Уникальное инвестиционное предложение в Хуа Хин от известного застройщика SUPSIRI!Дом от Инв…
$47,489
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Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 15/31
Уникальная возможность инвестировать в ультрасовременные апартаменты с 100% видом на море в …
$123,287
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Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/7
Уникальное предложение в Хуа Хине от застройщика ISSARA UNITED с панорамным видом на поле дл…
$140,252
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Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/8
Уникальное инвестиционное предложение в Хуа Хин от известного застройщика SUPSIRI!Дом от Инв…
$65,669
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Квартира 3 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/8
Уникальное инвестиционное предложение в Хуа Хин от известного застройщика SUPSIRI!Рассрочка!…
$114,366
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Квартира 4 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 2/4
Отличный вариант для инвестирования! доходность от 6%!Прекрасно подходит как для постоянного…
$1,61 млн
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Квартира 3 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/4
Уникальная возможность инвестировать в апартаменты на берегу моря от The Standard в Азии - и…
$579,994
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Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 7/8
Уникальное инвестиционное предложение в Хуа Хин от известного застройщика SUPSIRI!Дом от Инв…
$76,771
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Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 15/31
Уникальная возможность инвестировать в ультрасовременные апартаменты с 100% видом на море в …
$188,633
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Квартира 3 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 3/7
Инвестиционно-привлекательный объект! Гарантированный доход 6% ! Популярный комплекс с выгод…
$315,063
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Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 19/31
Уникальное инвестиционное предложение на о. Хуа Хин!Апартаменты от Инвестора! Продажа по дог…
$129,376
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Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/4
Отличный вариант для инвестирования! доходность от 6%!Прекрасно подходит как для постоянного…
$222,027
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Квартира 3 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/4
Отличный вариант для инвестирования! доходность от 6%!Прекрасно подходит как для постоянного…
$471,327
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Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 15/31
Уникальная возможность инвестировать в ультрасовременные апартаменты с 100% видом на море в …
$267,221
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Квартира 1 комната в Хуахин, Таиланд
Квартира 1 комната
Хуахин, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 4/8
Уникальное инвестиционное предложение в Хуа Хин от известного застройщика SUPSIRI!Рассрочка!…
$65,835
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Квартира 3 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 15/31
Уникальная возможность инвестировать в ультрасовременные апартаменты с 100% видом на море в …
$216,790
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Квартира 3 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 15/31
Уникальная возможность инвестировать в ультрасовременные апартаменты с 100% видом на море в …
$398,112
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Квартира 4 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 3/7
Инвестиционно-привлекательный объект! Гарантированный доход 6% ! Популярный комплекс с выгод…
$383,064
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Квартира 4 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/1
Уникальная возможность инвестировать в апартаменты на берегу моря от The Standard в Азии - и…
$1,10 млн
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Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/7
Уникальная возможность инвестировать в апартаменты на берегу моря от The Standard в Азии - и…
$306,916
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Квартира 4 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 4/7
Уникальное предложение в Хуа Хине от застройщика ISSARA UNITED с панорамным видом на поле дл…
$640,546
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Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 26/31
Уникальное инвестиционное предложение на о. Хуа Хин!Апартаменты от Инвестора! Продажа по дог…
$141,698
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Квартира 3 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4/7
Уникальное предложение в Хуа Хине от застройщика ISSARA UNITED с панорамным видом на поле дл…
$236,393
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Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/8
Уникальное инвестиционное предложение в Хуа Хин от известного застройщика SUPSIRI!Рассрочка!…
$94,390
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Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 8
Новый жилой комплекс квартир «под ключ» в Нонг Кае, Хуа Хин, Прачуап Кхири Кхан, Таиланд Ок…
$40,088
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Пентхаус 4 комнаты в Хуахин, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 15/31
Уникальная возможность инвестировать в ультрасовременные апартаменты с 100% видом на море в …
$230,439
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Пентхаус 3 комнаты в Хуахин, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 7/7
Инвестиционно-привлекательный объект! Доход от 7%!Апартаменты от инвестора! Продажа по догов…
$201,965
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Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 6/8
Ультрамодные апартаменты в самом сердце города Хуахин!Прекрасно подходит как для постоянного…
$81,489
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Типы недвижимости в Hua Hin District

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Hua Hin District, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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