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Пентхаусы с видом на море в Чонбури, Таиланд

Паттайя
8
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7 объектов найдено
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Once Pattaya Condominium – комплекс в Паттайе, расположенный на севере города в районе Наклы…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Once Pattaya Condominium – комплекс в Паттайе, расположенный на севере города в районе Наклы…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Elysium Residences - это шикарный проект кондо и апартаментов, состоящий из 75 стильных квар…
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 8/8
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€649,730
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 31/32
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€586,786
Пентхаус с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Пентхаус с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Площадь 71 м²
Количество этажей 18
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€462,436
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Количество этажей 30
Seven Seas Le Carnival - это проект от известного застройщика Universal Group Thailand. Кон…
€433,864

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с видом на горы
недорогая
элитная
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