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Пентхаусы с видом на море в Чонбури, Таиланд

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Паттайя
8
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3 объекта найдено
Пентхаус в Паттайя, Таиланд
Пентхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 47/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$655,864
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Пентхаус в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Этаж 44/54
Gorgeous View!! 5 bedroom at Northpoint Condominium close to Pattaya North Northpoint Tow…
$2,06 млн
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Пентхаус в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Этаж 44/54
Пентхаус 2 этажа 390 кв. м Northpoint в Северной Паттайе, ПаттайяПлощадь 390 кв. м  2 спальн…
$5,88 млн
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Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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