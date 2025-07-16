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Многоуровневые квартиры с видом на горы в Чонге Тале, Таиланд

Многоуровневые квартиры Удалить
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Поднимите свой уровень комфорта с эксклюзивным проектом кондоминиума и апартаментов, располо…
$627,592
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Параметры недвижимости в Чонге Тале, Таиланд

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