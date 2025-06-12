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Коммерческая недвижимость в Чалонге, Таиланд

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 334 м² в Чалонг, Таиланд
Коммерческое помещение 1 334 м²
Чалонг, Таиланд
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 334 м²
CHA22600 Эта полностью завершенная 7-этажная резиденция в самом сердце Сой Та-эд предлагает…
$1,86 млн
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