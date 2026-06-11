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Квартиры с бассейном в Bang Lamung, Таиланд

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Наклуа
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5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Нонг-Пру, Таиланд
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Квартира 1 спальня
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$77,600
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Студия в Нонг-Пру, Таиланд
Студия
Нонг-Пру, Таиланд
Площадь 23 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$64,996
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Квартира 2 спальни в Нонг-Пру, Таиланд
Квартира 2 спальни
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$267,000
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Квартира 1 спальня в Pluak Daeng District, Таиланд
Квартира 1 спальня
Pluak Daeng District, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$60,700
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Pluak Daeng District, Таиланд
Квартира 1 спальня
Pluak Daeng District, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$80,310
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Типы недвижимости в Bang Lamung

кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Bang Lamung, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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