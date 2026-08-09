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Квартиры в Bang Lamung, Таиланд

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560 объектов найдено
Студия в Паттайя, Таиланд
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Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/8
Резиденции рядом с пляжем Вонгамат — курортная жизнь в Северной Паттайе!Новый малоэтажный пр…
$70,120
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Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
UP UP
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/8
Спокойная жизнь в Северной Паттайе!Новый малоэтажный проект в районе Вонгамат — вариант для …
$107,758
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Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
UP UP
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/8
Жизнь у моря в Северной Паттайе — новый курортный проект в районе Вонгамат!Представьте утро,…
$111,111
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/8
Масштабный resort-проект с апартаментами для отдыха и аренды!Embassy World — современный жил…
$103,994
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4/8
Представьте место, где отпуск никогда не заканчивается...Утреннее плавание в лагуне, трениро…
$166,000
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/8
Море рядом, город под рукой, атмосфера спокойнее - Love it, Вонгамат!Есть недвижимость, кото…
$140,105
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/8
Недвижимость у моря в престижном районе Паттайи с рассрочкой до 2030 года!Покупка квартиры в…
$104,081
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/8
Вонгамат — жизнь у моря в спокойной части Паттайи!Есть районы, где недвижимость покупают не …
$108,045
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/8
Представьте, что море находится всего в пяти минутах от вашего дома...Утром — прогулка по пл…
$85,820
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/8
Инвестиционные апартаменты с курортной инфраструктурой у Джомтьена!Современный жилой проект …
$89,021
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/8
Новый формат недвижимости в Паттайе: курорт, где хочется жить каждый день!Современные жилые …
$160,535
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 4/8
Недвижимость у пляжа Вонгамат — курортный проект в Северной Паттайе!Продаются резиденции в н…
$167,320
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/8
Апартаменты в формате all-in-one resort рядом с морем!Проект для тех, кто хочет получить от …
$148,169
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Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/8
Жизнь в формате курорта в одном из самых востребованных районов Паттайи!Embassy World — жило…
$85,864
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/8
Не все проекты у моря одинаково интересны. Некоторые становятся дефицитом ещё до окончания с…
$89,000
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Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/8
Современный проект с масштабной wellness-инфраструктурой!Сегодня покупатели выбирают не прос…
$95,122
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DDA Real Estate
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/8
Курортная резиденция нового поколения рядом с пляжем Джомтьен!Embassy World — масштабный жил…
$62,230
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/8
Когда недвижимость становится не расходом, а активом!Хороший объект — это не только красивый…
$148,261
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Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/8
Пять минут до пляжа Вонгамат!Северная Паттайя давно стала выбором тех, кто хочет жить у моря…
$112,333
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/8
Курортная резиденция с инфраструктурой уровня отеля в Jomtien!Проект создан для покупателей,…
$160,114
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DDA Real Estate
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/8
Жилой курорт у пляжа Вонгамат — новый проект в спокойной части Северной Паттайи!В районе Вон…
$72,934
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/8
Северная Паттайя у моря — курортный проект в районе Вонгамат!В районе Вонгамат представлен н…
$102,598
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4/8
Современная резиденция для тех, кто выбирает комфорт у моря!Embassy World — жилой проект в р…
$166,059
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DDA Real Estate
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/8
Локация, где новых проектов почти не осталось!Вонгамат уже давно считается самым престижным …
$62,454
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/8
Городской курорт для жизни у моря и инвестиций в Паттайе!Это не просто жилой комплекс, а пол…
$94,986
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/8
Dusit Grand Park 2
$119,547
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Dusit Grand Park 1 Condo выставлен на продажу Стильный кондоминиум с 1 спальней на продажу в…
$72,636
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PLC Real Estate
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Квартира 1 спальня в Нонг-Пру, Таиланд
Квартира 1 спальня
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$77,600
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается студия Origin Pattaya Эта студия в Северной Паттайе предлагает 24,55 кв.м жилой пл…
$54,508
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PLC Real Estate
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Студия Condo для продажи - AERAS Beachfront Condominium, Jomtien PattayaЭтот стильный студий…
$99,105
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PLC Real Estate
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Типы недвижимости в Bang Lamung

кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Bang Lamung, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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