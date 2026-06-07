О застройщике

Строительная компания MB Homes была основана в 2020 году. За плечами нашей команды стоит 20 лет успешной работы в сфере недвижимости. Мы обладаем глубокими знаниями и опытом, которые позволяют нам эффективно реализовывать проекты в области курортной недвижимости.

В 2020 году, осознав потенциал и возможности рынка, сделали шаг к независимости и создали MB Homes. Мы понимаем потребности наших клиентов и стремимся открывать новые горизонты в самых перспективных локациях. И рады презентовать вам наши проекты в стремительно развивающемся Занзибаре. Наши проекты на Занзибаре: The Eyes of Zanzibar на пляже Нунгви, Aura Ra на пляже Paje, и из самых новых Aura Park на пляже Paje.