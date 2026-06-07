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MB HOMES

Old Customs House, 2nd Floor, Mizingani Rd, Zanzibar, Tanzania
;
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2020
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
zanzibarmbinvest.ru/
Время работы
Закрыто сейчас
О застройщике

Строительная компания MB Homes была основана в 2020 году. За плечами нашей команды стоит 20 лет успешной работы в сфере недвижимости. Мы обладаем глубокими знаниями и опытом, которые позволяют нам эффективно реализовывать проекты в области курортной недвижимости.

В 2020 году, осознав потенциал и возможности рынка, сделали шаг к независимости и создали MB Homes. Мы понимаем потребности наших клиентов и стремимся открывать новые горизонты в самых перспективных локациях. И рады презентовать вам наши проекты в стремительно развивающемся Занзибаре. Наши проекты на Занзибаре: The Eyes of Zanzibar на пляже Нунгви, Aura Ra на пляже Paje, и из самых новых Aura Park на пляже Paje.

Услуги

Строительство, девелопмент, инвестиционные проекты. Управление недвижимостью и сдача в аренду. Продажа жилой недвижимости. Юридическое сопровождение на всех этапах покупки. Помощь в получении ВНЖ.

 

 

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1 агент
Новостройки
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Жилой комплекс AURA PARK
Жилой комплекс AURA PARK
Жилой комплекс AURA PARK
Жилой комплекс AURA PARK
Жилой комплекс AURA PARK
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Жилой комплекс AURA PARK
Bwejuu, Танзания
от
$90,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 9
Площадь 40 м²
1 объект недвижимости 1
В AURA PARK вы не просто покупаете квартиру на Занзибаре — вы инвестируете в стиль жизни, который будет приносить вам радость и доход. Наш проект создан со всей теплотой и душой, наполненный премиальным комфортом, и заботой о вас. Архитектурный объект, основанный на симметрии, открытости и в…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
40.0
90,000
Застройщик
MB HOMES
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Жилой комплекс AURA RA
Жилой комплекс AURA RA
Жилой комплекс AURA RA
Жилой комплекс AURA RA
Жилой комплекс AURA RA
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Жилой комплекс AURA RA
Bwejuu, Танзания
от
$83,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 11
Площадь 73 м²
1 объект недвижимости 1
Проект в Занзибаре "Aura Ra", премиального класса, на первой береговой линии, всего 100м. от океана, строим мы – строительная компания MB HОMES! В популярной локации кристально чистого пляжа Паже, который известен большим количеством школ по занятию кайтсерфингом. Комплекс будет состоять из…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
73.0
118,000
Застройщик
MB HOMES
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Зульфия Алимова
Зульфия Алимова
4 объекта
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