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Продажа домов с гаражом в Вальесе-Орьентале, Испания

виллы
3
1 объект найдено
Дом 6 комнат в Vallromanes, Испания
Дом 6 комнат
Vallromanes, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
🏡Роскошная вилла в престижной зоне гольфа Вальроманес 🛻Гараж на 2 машины 💎 В 25 минута…
$646,816
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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Параметры недвижимости в Вальесе-Орьентале, Испания

с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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