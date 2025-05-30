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Инвестиционная недвижимость в Толедо, Испания

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1 объект найдено
Exclusive Building for Sale in the Historic Center of Toledo (Spain) в Толедо, Испания
UP UP
Exclusive Building for Sale in the Historic Center of Toledo (Spain)
Толедо, Испания
Количество спален 9
Площадь 1 209 м²
Количество этажей 3
Это здание является великолепной возможностью как для тех, кто ищет инвестиции с заранее зап…
$1,91 млн
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