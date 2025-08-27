Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Pizarra
  4. Жилая
  5. Дом

Продажа домов в Pizarra, Испания

6 объектов найдено
Дом 4 спальни в Pizarra, Испания
Дом 4 спальни
Pizarra, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 589 м²
Расположенная в богатых зеленых долинах, удобно расположенная между Алорой и Писаррой, эта в…
$3,67 млн
Дом 4 спальни в Pizarra, Испания
Дом 4 спальни
Pizarra, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Эта финка, установленная в возвышенном положении, имеет впечатляющий вид на горы вокруг нее.…
$526,903
Дом 6 спален в Pizarra, Испания
Дом 6 спален
Pizarra, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 371 м²
Продается: характерная и подлинная испанская финка всего в 15 минутах от оживленной деревни …
$526,903
Дом 3 спальни в Pizarra, Испания
Дом 3 спальни
Pizarra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Конная недвижимость с захватывающим видом на горы - Алора / Пизарра Расположенный в живописн…
$531,586
