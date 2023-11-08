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Жильё в Лерида, Испания

2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Сегрия, Испания
Вилла 5 спален
Сегрия, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Продается вилла с 5 спальнями в одном из живописных районов юго-западного побережья острова …
€790,000
Шале 10 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Sant Guim de Freixenet, Испания
Шале 10 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Sant Guim de Freixenet, Испания
Количество спален 10
Площадь 539 м²
Прекрасный особняк на Канарских островах, Гуим. Находится в туристической деревне в самом ц…
€1,10 млн

Параметры недвижимости в Лерида, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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