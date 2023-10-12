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Жильё с видом на море в Гуардамар, Испания

квартиры
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73 объекта найдено
Дом 3 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Дом 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха. Город Торревьеха расположен…
€285,000
Квартира 2 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/4
Продается красивая угловая квартира на первом этаже, расположенная в современном жилом компл…
€209,900
Дом 2 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Дом 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
Предлагаем спаренный дом в отличном состоянии в городе Торревьеха. Дом в два этажа общей пло…
€102,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 2/11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€215,000
Квартира 3 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Представляем светлую квартиру в городе Гуардамар дель Сегура.Квартира с тремя спальнями, одн…
€115,000
Квартира 2 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 1
Представляем светлую уютную квартиру на берегу моря в городе Кампоамор.Расстояние до моря - …
€155,000
Квартира 2 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Представляем уютную квартиру в городе Гуардамар дель Сегура. Небольшой уютный город Гуардама…
€89,900
Квартира 2 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Представляем квартиру на нижнем этаже с прямым доступом с улицы в городе Гуардамар дель Сегу…
€99,000
Квартира 2 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Представляем апартаменты в закрытой урбанизации в городе Гуардамар дель Сегура.В квартире ес…
€165,000
Квартира 2 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 5/5
Представляем светлую квартиру на верхнем этаже в доме всего на 10 квартир в городе Гуардамар…
€140,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 11/11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€298,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 11/11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€285,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€171,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€165,000
Квартира 3 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4
Представляем апартаменты на берегу моря в городе Торревьеха, район Ла Мата.Ла Мата - престиж…
€140,000
Квартира 2 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/4
В продаже новая квартира на первом этаже, общей площадью 78 кв. м. Недвижимость имеет две сп…
€249,000
Квартира 2 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
В продаже новая квартира на нулевом этаже, общей площадью 80 кв. м. Недвижимость имеет две с…
€280,000
Квартира 3 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/4
В продаже новая квартира на первом этаже, общей площадью 96 кв. м. Недвижимость имеет три сп…
€283,000
Квартира 2 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2/4
В продаже новая квартира на втором этаже, общей площадью 78 кв. м. Недвижимость имеет две сп…
€267,000
Квартира 2 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 1/4
В продаже новая квартира на первом этаже, общей площадью 89 кв. м. Недвижимость имеет две сп…
€274,000
Квартира 3 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 4/4
Новые современные апартаменты в жилом комплексе Residencial Royal Beach в городе Guardamar d…
€296,500
Квартира 3 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/4
Новые современные апартаменты в жилом комплексе Residencial Royal Beach в городе Guardamar d…
€248,900
Квартира 2 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 5
Продается квартира в Гуардамар-дель-Сегура, зона SUP 7, недалеко от супермаркета Masymas и в…
€122,000
Квартира 2 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 3
На продажу у нас есть эта красивая и удобная квартира с видом на реку и горы, расположенная …
€119,999
Квартира 2 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
Продается хорошая квартира в закрытом комплексе, в Гуардамар-дель-Сегура, район СУП-7 и неда…
€104,900
Квартира 2 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 5
Продается квартира с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, гостиной с кухней, галереей и террасо…
€120,000
Квартира 2 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1
Апартаменты с видом на море в городе Гуардамар дель Сегура.Общая площадь квартиры 68 кв. м. …
€122,000
Квартира 2 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Апартаменты с видом на море в красивом жилом комплексе в городе Гуардамар дель Сегура.Общая …
€140,000
Квартира 2 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2
Апартаменты в красивом жилом комплексе в городе Гуардамар дель Сегура.Общая площадь квартиры…
€115,000
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Апартаменты в Эль Расо, Гуардамар дель Сегура, Коста Бланка Резиденция состоит из 175 домов …
€319,900
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