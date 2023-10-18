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Магазины в Картахена, Испания

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Магазин с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Площадь 76 м²
Коммерческая Недвижимость на Эксклюзивном Курорте в Картахене, Коста-Калида Современная комм…
€275,000
Realting.com
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