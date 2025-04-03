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Квартиры на берегу моря в Cambrils, Испания

четырехкомнатные
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3 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Cambrils, Испания
Квартира 5 комнат
Cambrils, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Элегантные квартиры в Камбрильсе, Таррагона Квартиры расположены в престижном Камбрильсе, из…
$365,511
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Квартира 5 комнат в Cambrils, Испания
Квартира 5 комнат
Cambrils, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы в Камбрильсе с современными удобствами Предлагаемые на продажу таунхаусы расположе…
$587,449
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Квартира 5 комнат в Cambrils, Испания
Квартира 5 комнат
Cambrils, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 1
Элегантные квартиры в Камбрильсе, Таррагона Квартиры расположены в престижном Камбрильсе, из…
$343,705
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