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Дома с видом на море в Астурия, Испания

1 объект найдено
Дом 5 спален с видом на море, с панорамным видом в Cudillero Cuideiru, Испания
Дом 5 спален с видом на море, с панорамным видом
Cudillero Cuideiru, Испания
Количество спален 5
Количество этажей 3
Продается большой колониальный дом в Вилладемар, Кудильеро. Этот красивый, отдельно стоящий …
€200,000

Параметры недвижимости в Астурия, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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