  2. Испания
  3. Archidona
  4. Жилая

Жильё в Archidona, Испания

дома
6
6 объектов найдено
Дом 6 спален в Archidona, Испания
Дом 6 спален
Archidona, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
PARADISE IN SOUTHERN SPAINIn the hearttland of Southern Spain, Andalucia, Malaga (Archidona,…
$7,03 млн
Дом 8 спален в Archidona, Испания
Дом 8 спален
Archidona, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 510 м²
Великолепный дом (маленький дворец) в главном месте Архидоны, недалеко от площади Очавада, м…
$418,577
