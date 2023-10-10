ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Словения
Жилая
Дома
Дома с видом на горы в Словении
Upravna Enota Ljubljana
13
Любляна
8
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano
7
Копер
5
Upravna Enota Domzale
4
Домжале
4
Марибор
4
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира
Марибор, Словения
98 м²
Квартира недалеко от Люблянского универси…
€307,892
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом
Шмарье, Словения
4
1
87 м²
1/2
A new, unique and top-quality project of Murva Residences and Villas in charming Slovenian I…
€353,284
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города
Upravna Enota Ljubljana, Словения
3
2
126 м²
2/3
Spacious and lively apartment in the city center with high ceilings, in the pedestrian zone,…
€583,215
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
3
2
100 м²
Продажа квартир в новом районе Девана Парк II. Район Девана Парк II на склоне Головац и в ид…
€542,956
Рекомендовать
Дом
Блед, Словения
390 м²
Дом в регионе Гореньска, в 6 км от знаменит…
€441,974
Рекомендовать
Дом
Целе, Словения
956 м²
Красивая вилла , конец 19 века, в третьем п…
€963,405
Рекомендовать
Дом
Копер, Словения
186 м²
Уникальная вилла с видом на море в Анкаране…
€1,19 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Upravna Enota Ljubljana, Словения
1
1
63 м²
2/4
Резиденция Carpe Diem от др. Bitenc Резиденция представляет собой уникальный ассортимент про…
€400,356
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Марибор, Словения
2
1
60 м²
2
3-х комнатная квартира в центре Любляны - …
€217,712
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Словения, Словения
3
1
118 м²
Новая большая квартира в Любляне. Квартир…
€394,286
Рекомендовать
Дом
Словения, Словения
152 м²
Современный небольшой дом в Любляне. Отд…
€425,528
Рекомендовать
Дом
Домжале, Словения
332 м²
Меблированный дом в элитном пригороде Любля…
€682,910
Рекомендовать
Типы недвижимости в Словении
таунхаусы
Параметры недвижимости в Словении
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL