Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словения
  3. Копер
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Копере, Словения

;
9 объектов найдено
Дом в Копер, Словения
Дом
Копер, Словения
Площадь 101 м²
Таунхаус с частичным видом на Адриатику. Небольшой дом 101 м2, построен в 1920 г. и полност…
$447,566
Оставить заявку
Дом в Копер, Словения
Дом
Копер, Словения
Площадь 125 м²
Новый дом с одним из самых красивых видов на Адриатическое море Продается новый отдельно ст…
$1,08 млн
Оставить заявку
Дом в Копер, Словения
Дом
Копер, Словения
Площадь 135 м²
Современный дом в центре Копера — светлые пространства, отличная транспортная доступность и …
$813,096
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Дом 7 комнат в Копер, Словения
Дом 7 комнат
Копер, Словения
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный современный дом с прекрасным видом на Копер и Триест, общей площадью 208 м2 и у…
$1,03 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Дом в Копер, Словения
Дом
Копер, Словения
Площадь 208 м²
Эксклюзивный современный дом с прекрасным видом на Копер и Триест Дом  с прекрасным открыты…
$1,03 млн
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Копер, Словения
Дом 6 комнат
Копер, Словения
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продается превосходный отдельный дом в Копере, расположенный в тихом месте. Дом был построен…
$2,28 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Дом 3 спальни в Копер, Словения
Дом 3 спальни
Копер, Словения
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Продается прекрасный таунхаус на набережной в Копере, идеально подходящий для семей или инди…
$786,620
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Дом 4 спальни в Копер, Словения
Дом 4 спальни
Копер, Словения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается превосходный отдельный дом в Копере, расположенный в тихом месте. Дом был построен…
$2,27 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Дом 3 спальни в Чрни-Кал, Словения
Дом 3 спальни
Чрни-Кал, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Полностью обновленный старинный истрийский дом, расположенный в идиллической деревне Осп, им…
$581,415
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Перейти