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Дома в Копер, Словения

1 объект найдено
Дом 3 спальни с подвалом, с парковка в Шмарье, Словения
Дом 3 спальни с подвалом, с парковка
Шмарье, Словения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
A new, unique and top-quality project of Murva Residences and Villas in charming Slovenian I…
€695,325
Realting.com
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