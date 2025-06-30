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Дома с бассейном в Словении

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1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Добровник, Словения
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Дом 2 комнаты
Добровник, Словения
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 428 м²
Количество этажей 1
Расположенный в тихой деревне Стреховчи, в зеленом и спокойном регионе Прекмурье (северо-вос…
$203,442
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