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Дома с террасой в Словении

Любляна
5
Копер
3
Блед
3
Upravna Enota Ljubljana
8
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1 объект найдено
Вилла в Prnek, Словения
Вилла
Prnek, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Эксклюзивная вилла с частным парком и прилегающей территорией в центре Рогашки Слатины Распо…
$1,98 млн
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