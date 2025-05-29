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Дома в Копере, Словения

Копер
8
10 объектов найдено
Дом 7 комнат в Копер, Словения
Дом 7 комнат
Копер, Словения
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
В  самом сердце Копра продаётся красивый дом площадью 110 кв.м с террасой 80 кв.м на улице З…
$580,534
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Вилла в Копер, Словения
Вилла
Копер, Словения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 358 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивное предложение! Продается роскошный дом в Копре с великолепным видом на море, Копе…
$1,64 млн
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Дом 4 спальни в Копер, Словения
Дом 4 спальни
Копер, Словения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается превосходный отдельный дом в Копере, расположенный в тихом месте. Дом был построен…
$2,27 млн
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Дом в Копер, Словения
Дом
Копер, Словения
Площадь 360 м²
Дом  с чудесным видом на море, Копер и Альпы. Дом класса люкс  в тихом месте Копера.. Дом п…
$1,62 млн
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Дом 8 спален в Копер, Словения
Дом 8 спален
Копер, Словения
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 186 м²
Количество этажей 3
Отличная инвестиционная возможность в центре Копра! Это отдельный дом площадью 186 квадратны…
$1,13 млн
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AGENCIJA Elite
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Дом в Копер, Словения
Дом
Копер, Словения
Площадь 230 м²
Современный дом на побережье Словении. Продается эксклюзивный современный дом всего в 7 мин…
$1,10 млн
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Дом 3 спальни в Копер, Словения
Дом 3 спальни
Копер, Словения
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Продается прекрасный таунхаус на набережной в Копере, идеально подходящий для семей или инди…
$786,620
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AGENCIJA Elite
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Дом 3 спальни в Чрни-Кал, Словения
Дом 3 спальни
Чрни-Кал, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Полностью обновленный старинный истрийский дом, расположенный в идиллической деревне Осп, им…
$581,415
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Агентство
AGENCIJA Elite
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English
Вилла в Копер, Словения
Вилла
Копер, Словения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 358 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивное предложение! Роскошный дом в Копере с великолепным видом на море, Копер и Альпы…
$1,64 млн
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Агентство
NovusPro
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Дуплекс 3 спальни в Анкаран, Словения
Дуплекс 3 спальни
Анкаран, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
разрешения на строительство и эксплуатацию установлен тепловой насос и система кондициони…
$939,416
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Параметры недвижимости в Копере, Словения

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