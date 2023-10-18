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Дома в Upravna Enota Ljubljana, Словения

Любляна
8
15 объектов найдено
Дом 5 спален с гаражом, с парковка в Водице, Словения
Дом 5 спален с гаражом, с парковка
Водице, Словения
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
For sale a modern, low-energy house in a scenic and green location next to the forest (net 2…
€1,39 млн
Дом 4 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом 4 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
For sale a wonderfully arranged terraced house in a quiet location with an excellent floor p…
€550,000
Дом 4 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом 4 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Количество этажей 2
For sale a modern and very well-built semi-detached house located in a quiet location in Trn…
€1,70 млн
Дом 3 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом 3 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
In an excellent and quiet location below Rožnik stands a beautifully residential house for s…
€959,000
Дом 3 спальни в Jezero, Словения
Дом 3 спальни
Jezero, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
We are selling a modern, low-energy villa with a well-kept plot in the immediate vicinity of…
€1,15 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы в Шкофлица, Словения
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Шкофлица, Словения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 766 м²
For sale a modern designed villa in the heart of nature with spectacular views of Triglav an…
€3,25 млн
Дом 4 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом 4 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Prestigious Villa with Breathtaking View of Rožna Dolina and mountain Krim. Just complete…
€2,99 млн
Дом 3 спальни в центре города, с парковка в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом 3 спальни в центре города, с парковка
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 252 м²
Количество этажей 1
We present a beautiful modern house that combines living comfort and city life in the best w…
€1,70 млн
Дом 4 спальни в центре города, с парковка в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом 4 спальни в центре города, с парковка
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
A brand new house under construction - an oasis of modern comfort and luxury. We are prou…
€995,000
Вилла 4 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла 4 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 415 м²
Количество этажей 3
Мы продаем престижную виллу с прекрасным видом на Розна долина вплоть до горы Крим. Располо…
€3,40 млн
Дом в Медводе, Словения
Дом
Медводе, Словения
Площадь 387 м²
Красивый особняк в эксклюзивном, тихом мест…
€999,000
Дом в Водице, Словения
Дом
Водице, Словения
Площадь 242 м²
Дом в 15 минутах езды от Любляны. Двухэтаж…
€599,000
Дом с сауной в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом с сауной
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 694 м²
 Элитный дом в стиле альпийского шале в при…
€1,90 млн
Дом в Медводе, Словения
Дом
Медводе, Словения
Площадь 262 м²
В очень красивом, тихом и изолированном  ме…
€630,000
Дом с террасой, с двором, с сауной в Водице, Словения
Дом с террасой, с двором, с сауной
Водице, Словения
Площадь 236 м²
Симпатичный дом в ближайшем пригороде Любля…
€370,000

Параметры недвижимости в Upravna Enota Ljubljana, Словения

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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