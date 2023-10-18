ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Словения
Жилая
Upravna Enota Ljubljana
Дома
Дома в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Любляна
8
Дом
Очистить
15 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Дом 5 спален с гаражом, с парковка
Водице, Словения
5
3
345 м²
For sale a modern, low-energy house in a scenic and green location next to the forest (net 2…
€1,39 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
4
2
162 м²
1
For sale a wonderfully arranged terraced house in a quiet location with an excellent floor p…
€550,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
4
2
268 м²
2
For sale a modern and very well-built semi-detached house located in a quiet location in Trn…
€1,70 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
3
2
250 м²
2
In an excellent and quiet location below Rožnik stands a beautifully residential house for s…
€959,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Jezero, Словения
3
2
263 м²
2
We are selling a modern, low-energy villa with a well-kept plot in the immediate vicinity of…
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Шкофлица, Словения
3
4
766 м²
For sale a modern designed villa in the heart of nature with spectacular views of Triglav an…
€3,25 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
7
5
415 м²
2
Prestigious Villa with Breathtaking View of Rožna Dolina and mountain Krim. Just complete…
€2,99 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни в центре города, с парковка
Upravna Enota Ljubljana, Словения
3
1
252 м²
1
We present a beautiful modern house that combines living comfort and city life in the best w…
€1,70 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни в центре города, с парковка
Upravna Enota Ljubljana, Словения
4
3
213 м²
2
A brand new house under construction - an oasis of modern comfort and luxury. We are prou…
€995,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
4
3
415 м²
3
Мы продаем престижную виллу с прекрасным видом на Розна долина вплоть до горы Крим. Располо…
€3,40 млн
Рекомендовать
Дом
Медводе, Словения
387 м²
Красивый особняк в эксклюзивном, тихом мест…
€999,000
Рекомендовать
Дом
Водице, Словения
242 м²
Дом в 15 минутах езды от Любляны. Двухэтаж…
€599,000
Рекомендовать
Дом с сауной
Upravna Enota Ljubljana, Словения
694 м²
Элитный дом в стиле альпийского шале в при…
€1,90 млн
Рекомендовать
Дом
Медводе, Словения
262 м²
В очень красивом, тихом и изолированном ме…
€630,000
Рекомендовать
Дом с террасой, с двором, с сауной
Водице, Словения
236 м²
Симпатичный дом в ближайшем пригороде Любля…
€370,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Upravna Enota Ljubljana, Словения
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL