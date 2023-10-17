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Дома в Марибор, Словения

4 объекта найдено
Дом в Марибор, Словения
Дом
Марибор, Словения
Площадь 507 м²
Вилла начала прошлого века в центре Любляны…
€990,000
Дом в Марибор, Словения
Дом
Марибор, Словения
Площадь 228 м²
Новый таунхаус в Трново, Любляна. Новый т…
€950,000
Таунхаус в Марибор, Словения
Таунхаус
Марибор, Словения
Площадь 449 м²
Количество этажей 4
Красивый Таунхаус на продажу в Мариборе с Потрясающим Садом, Видом на Кальварию, 3 Этажа, и …
€1,18 млн
Дом в Марибор, Словения
Дом
Марибор, Словения
Площадь 554 м²
Количество этажей 3
Дом с дополнительной недвижимостью, сданной…
€3,15 млн

Параметры недвижимости в Марибор, Словения

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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