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Дома в Пиран, Словения

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Порторож, Словения
Дом 8 комнат
Порторож, Словения
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается дом в престижном районе – Сечовлье, Порторож Объект состоит из четырех жилых ед…
$1,57 млн
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов