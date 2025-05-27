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Дома в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения

Пиран
3
5 объектов найдено
Дом 2 спальни в Пиран, Словения
Дом 2 спальни
Пиран, Словения
Количество спален 2
Площадь 129 м²
Этот уникальный дом в центре Пира был полностью отремонтирован в 2008 году. Ремонт, котор…
$684,017
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Дом в Пиран, Словения
Дом
Пиран, Словения
Площадь 120 м²
Таунхаус на Адриатическом побережье. Таунхаус ( "двойчик") дом в Парекаго, построенный в 19…
$785,054
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Дом 8 комнат в Пиран, Словения
Дом 8 комнат
Пиран, Словения
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается дом в престижном районе – Сечовлье, Порторож Объект состоит из четырех жилых ед…
$1,57 млн
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Агентство
NovusPro
Языки общения
English, Русский, Slovenščina
Дом в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Дом
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 316 м²
Дом на несколько квартир с большими земельными угодьями с прекрасным видом на солончаки. До…
$3,15 млн
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Дом в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Дом
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 86 м²
Земельный участок под строительство виллы на Адриатическом побережье. Мы предлагаем вам уни…
$1,55 млн
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Параметры недвижимости в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения

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