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Дома в Изоле, Словения

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5 объектов найдено
Дом в Изола, Словения
Дом
Изола, Словения
Площадь 586 м²
Эксклюзивная средиземноморская  вилла с бассейном на словенском морском  побережье. В тихом…
$3,37 млн
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Дом 5 комнат в Изола, Словения
Дом 5 комнат
Изола, Словения
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Отдельный дом на словенском побережье, завершён в 2004 году, в хорошем месте, на возвышеннос…
$975,293
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Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла в Malija, Словения
Вилла
Malija, Словения
Площадь 536 м²
УНИКУ ВИЛЛА, СЛОВЕНИЙ КОСТРедкая возможность!Вечная жемчужина, которая легко сочетает очаров…
$3,46 млн
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Агентство
MILARO d.o.o.
Языки общения
English
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Дом в Изола, Словения
Дом
Изола, Словения
Площадь 348 м²
Дом с бассейном и видом на Адриатическое море Предлагаем вашему вниманию красивый дом в тих…
$1,72 млн
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Дом в Изола, Словения
Дом
Изола, Словения
Площадь 238 м²
Дом с видом на море. Отдельно стоящий дом  в тихом районе с видом на море и всего в 2 км от…
$398,734
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