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Дома в Любляне, Словения

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виллы
18
24 объекта найдено
Дом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 161 м²
AN EXCELLENT OPPORTUNITY!   FULLY EQUIPPED, MODERN SEMI-DETACHED HOUSE Location: Lj…
$1,45 млн
НДС
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MILARO d.o.o.
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 125 м²
Новый дом с одним из самых красивых видов на Адриатическое море Продается новый отдельно ст…
$1,09 млн
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Дом 4 комнаты в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом 4 комнаты
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
Количество этажей 3
В отличном районе Любляны – в ухоженном жилом комплексе «Зелёный Гай» в Брдо – продаётся сов…
$1,45 млн
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 101 м²
Таунхаус с частичным видом на Адриатику. Небольшой дом 101 м2, построен в 1920 г. и полност…
$448,098
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 214 м²
Частная резиденция с видом на море  Предлагаем вам эксклюзивную продажу полностью частной р…
$1,74 млн
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 286 м²
Современный дом в центре Любляны В удобном месте, в непосредственной близости от центра, пр…
$2,34 млн
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TekceTekce
Дом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
ДОМ В 5 МИНУТ ПЕШКОМ ОТ ЦЕНТРА И ПАРКА ТИВОЛИ, ЛЮБЛЯНА Отдельно стоящий дом в тихом зелено…
$760,233
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Дом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 263 м²
Дом в центре Любляны В одном из самых привлекательных районов Любляны, в тихой части Рожна-…
$2,41 млн
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 109 м²
Дом с видом на море в окружении оливковых рощ Отдельно стоящий частично отремонтированный к…
$1,16 млн
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 208 м²
Эксклюзивный современный дом с прекрасным видом на Копер и Триест Дом  с прекрасным открыты…
$1,04 млн
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Дом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 286 м²
Современный дом в центре Любляны В удобном месте, в непосредственной близости от центра, пр…
$2,34 млн
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 720 м²
Апарт-отель напротив аквапарка Aqualune. Туристический комплекс  из 7 апартаментов (6 апарт…
$1,86 млн
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
ДОМ В 5 МИНУТ ПЕШКОМ ОТ ЦЕНТРА И ПАРКА ТИВОЛИ, ЛЮБЛЯНА Отдельно стоящий дом в тихом зелено…
$767,857
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 163 м²
Предлагаем вашему вниманию пять новых домов от известного производителя Lumar, расположенных…
$952,986
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 263 м²
Дом в центре Любляны В одном из самых привлекательных районов Любляны, в тихой части Рожна-…
$2,40 млн
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 348 м²
Дом с бассейном и видом на Адриатическое море Предлагаем вашему вниманию красивый дом в тих…
$1,72 млн
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 720 м²
Апарт-отель напротив аквапарка Aqualune. Туристический комплекс  из 7 апартаментов (6 апарт…
$1,84 млн
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Новый дом в одном из лучших районов Любляны-в Трново. Современный дом спроектирован по самы…
$2,38 млн
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 507 м²
Вилла начала прошлого века в центре Любляны. Красивая старинная вилла с исключительным мест…
$1,15 млн
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 461 м²
Количество этажей 2
Эта потрясающая резиденция предлагает гармоничное сочетание городского комфорта и природной …
$3,49 млн
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
В продаже половина дома на 2 семьи. На первом этаже находится просторная гостиная с прямым …
$1,08 млн
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Дом 3 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом 3 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Представляем вам совершенно новый дом, завершенный в 2023 году, расположенный в спокойном, з…
$1,05 млн
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Агентство
AGENCIJA Elite
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 316 м²
Дом на несколько квартир с большими земельными угодьями с прекрасным видом на солончаки. До…
$3,49 млн
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Вилла была полностью отреставрирована начиная с 2011 года, с учётом самых высоких стандартов…
$1,57 млн
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Параметры недвижимости в Любляне, Словения

с гаражом
Недорогая
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