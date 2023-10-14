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Дома в Любляна, Словения

8 объектов найдено
Дом 4 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом 4 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
For sale a wonderfully arranged terraced house in a quiet location with an excellent floor p…
€550,000
Дом 4 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом 4 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Количество этажей 2
For sale a modern and very well-built semi-detached house located in a quiet location in Trn…
€1,70 млн
Дом 3 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом 3 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
In an excellent and quiet location below Rožnik stands a beautifully residential house for s…
€959,000
Дом 4 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом 4 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Prestigious Villa with Breathtaking View of Rožna Dolina and mountain Krim. Just complete…
€2,99 млн
Дом 3 спальни в центре города, с парковка в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом 3 спальни в центре города, с парковка
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 252 м²
Количество этажей 1
We present a beautiful modern house that combines living comfort and city life in the best w…
€1,70 млн
Дом 4 спальни в центре города, с парковка в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом 4 спальни в центре города, с парковка
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
A brand new house under construction - an oasis of modern comfort and luxury. We are prou…
€995,000
Вилла 4 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла 4 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 415 м²
Количество этажей 3
Мы продаем престижную виллу с прекрасным видом на Розна долина вплоть до горы Крим. Располо…
€3,40 млн
Дом с сауной в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом с сауной
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 694 м²
 Элитный дом в стиле альпийского шале в при…
€1,90 млн

Параметры недвижимости в Любляна, Словения

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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