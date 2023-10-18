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Дома в Upravna Enota Domzale, Словения

Домжале
4
4 объекта найдено
Дом в Домжале, Словения
Дом
Домжале, Словения
Площадь 332 м²
Меблированный дом в элитном пригороде Любля…
€685,000
Дом в Домжале, Словения
Дом
Домжале, Словения
Площадь 395 м²
Дом в ближайшем престижном пригороде Люблян…
€695,000
Дом в Домжале, Словения
Дом
Домжале, Словения
Площадь 209 м²
Новый современный дом в пригороде Любляны. …
€490,000
Дом в Домжале, Словения
Дом
Домжале, Словения
Площадь 418 м²
Замечательный  дом в отличном месте - Радом…
€679,000

Параметры недвижимости в Upravna Enota Domzale, Словения

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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