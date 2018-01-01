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Аренда жилой недвижимости на сутки в Черногории

3 объекта найдено
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня в Бечичи, Черногория
VIP
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Бечичи, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 7/9
Прекрасный апартамент с отдельной спальной комнато в жилом комплексе с бассейном.  Кваритра…
€90
за сутки
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Бечичи, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
ID 443 Аренда квартиры с видом на море в Бечичи Видовая однушка с новым ремонтом До м…
€75
за сутки
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/6
Сдается посуточно  1 спальная квартира в новом доме 2023 года постройк. Свободна с 8 июля.  …
€70
за сутки
Realting.com
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