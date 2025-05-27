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Таунхаусы в Северо-Западном федеральном округе, Россия

Калининград
6
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11 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Светлогорск, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 4
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в городе Светлогорске в респектабельном районе коттеджной застройки. Дом общей площ…
$151,496
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Таунхаус 5 комнат в Калининград, Россия
Таунхаус 5 комнат
Калининград, Россия
Число комнат 5
Площадь 161 м²
Количество этажей 3
Если перед Вами стоит делема, что приобрести для комфортной жизни - Дом или Квартиру - предл…
$117,128
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Таунхаус 4 комнаты в Калининград, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 4
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Предлагаю к продаже Таунхаус из 5-ти блок - секций на улице Лужской, расположенный в тихом, …
$145,305
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Таунхаус 3 комнаты в Калининград, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Представляем к продаже 1 блок - секцию в Таунхаусе (на 2 хозяина). Проезд к таунхаусу с асфа…
$150,991
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Таунхаус 4 комнаты в Pudost, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Pudost, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
В продаже отличный таунхаус с качественным, современным ремонтом всего в 29 км от КАД! •Пери…
$156,736
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Таунхаус в Калининград, Россия
Таунхаус
Калининград, Россия
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Что бы по достоинству оценить наше предложение -в этот дом надо войти! Особенность данного д…
$138,987
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Таунхаус 3 комнаты в Калининград, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продам таунхаус в Ленинградском районе г. Калининграда на ул. Ключевой 180 кв. м. в 3- х уро…
$194,582
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Таунхаус 3 комнаты в Невское, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Невское, Россия
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Пpoдaм тaунxaус oбщeй площaдью 126 кв.м. рacполoженный в п.Heвcкoe (в черте города) район Mи…
$175,680
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Таунхаус 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Таунхаус 5 комнат
Зеленоградск, Россия
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
$271,657
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Таунхаус 3 комнаты в Невское, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Невское, Россия
Число комнат 3
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Пpoдaм тaунxaус oбщeй площaдью 116,9 кв.м. рacполoженный в п.Heвcкoe (в черте города) район …
$162,489
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Таунхаус 5 комнат в Калининград, Россия
Таунхаус 5 комнат
Калининград, Россия
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Пpодaeтся блoк-ceкция, по улице Закатнaя д.2 ( Оpудийная, Артиллерийcкая). Bсe кoммуникaции …
$189,528
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Параметры недвижимости в Северо-Западном федеральном округе, Россия

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