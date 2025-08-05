Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе

_______________________

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура:

→ школы и детские сады;

→ магазины и аптеки;

→ рестораны и спа-центры



ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ:

→ Хвойный лес, оз. Воронцовское с эко-тропой. В пешей доступности от «Линтулово» расположено еще несколько озёр — Люблинское, Жмуркино и малое Лозовое озёра



КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА:

→ Электричество 15 кВт (по Постановлению Правительства №861)

→ Водопровод

→ КПП, охрана

→ Гостевая парковка

→ Асфальтовые дороги с тротуарами

→ Светодиодное уличное освещение

→ Единое ограждение, въезд на участок

→ Территория отдыха: свой парк с водоёмом и две зоны отдыха

→ Обслуживанием территории занимается профессиональная сервисная компания "Гринлайн".



УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:

→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам

→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; первый взнос от 10%; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки

→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели



ГАРАНТИИ:

→ Продажа напрямую от собственника, есть документы

→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."

→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка



ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Участок № 197 (а). Кадастровый номер 1: 47:01:1706001:11784