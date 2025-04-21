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Жилой комплекс Поляна Rouge 540

Эстосадок, Россия
от
$480,477
;
16
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Описание Описание
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ID: 25740
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Южный федеральный округ
  • Район
    городской округ Сочи
  • Деревня
    Эстосадок

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

Комплекс резиденций Поляна Rouge 540 представляет собой разновысотное здание: от 1 до 7 этажей, возведенное по монолитной технологии строительства.

Архитектура проекта разработана архитектором М. Филипповым и имеет вид модернизированных старинных зданий, сочетающий в себе благородную классику и современную эстетику. 

В комплексе представлены от 1-комнатных до 3-комнатных апартаментов.

Сдаются они с высотой потолков 3.2 метра и увеличенными окнами. В номерах выполнена отделка, установлена мебель и техника. Имеются лоты с видом на Кавказский хребет и реку Мзымта.

На придомовой территории комплекса находится аллея ив, имеются зоны для отдыха и детская площадка. На 1 этаже проекта расположены: частный детский сад, рестораны, магазины, прачечная, аптека. Для владельцев автомобилей предусмотрен подземный паркинг.

С бытовой техникой:

  • Пол: ламинат с подложкой, плинтус пластиковый; санузел — плитка напольная керамическая
  • Стены: обои флизелиновые; санузел — плитка настенная керамическая
  • Потолок: гипсокартон
  • Электрика: разводка и подключение всех сантехнических приборов, розетки, выключатели, точечные светильники, вытяжка
  • Сантехника: приборы учета, радиаторы, ванна/душ, душевая стойка, шланг, ручной душ, унитаз, раковина керамическая столешницей, смеситель для ванны, смеситель для раковины
  • Прочее: межкомнатные двери 
  • Меблировка: в соответствии с дизайн-проектом
  • Техника: плита электрическая, холодильник, посудомоечная машина, микроволновка, фен и др.

Проект расположен в с. Эстосадок, в сердце всесезонного Курорта Красная Поляна.

Вокруг комплекса находятся популярные локации для самого разнообразного времяпровождения: горнолыжные трассы, канатная дорога, экотропы для треккинга, площадки для йоги, рестораны и бары, кинотеатр, боулинг, казино, аквапарк, торговые центры, парк «Времена года» и др. 

В 50 минутах на автомобиле расположен аэропорт.

До центра г. Сочи можно добраться за 75 минут на автомобиле.

Пишите! Организуем на он-лайн встречу с Застройщиком, докажем выгодность инвестиций!

Местонахождение на карте

Эстосадок, Россия

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