Жилой комплекс Поляна Rouge 540

Комплекс резиденций Поляна Rouge 540 представляет собой разновысотное здание: от 1 до 7 этажей, возведенное по монолитной технологии строительства.

Архитектура проекта разработана архитектором М. Филипповым и имеет вид модернизированных старинных зданий, сочетающий в себе благородную классику и современную эстетику.

В комплексе представлены от 1-комнатных до 3-комнатных апартаментов.

Сдаются они с высотой потолков 3.2 метра и увеличенными окнами. В номерах выполнена отделка, установлена мебель и техника. Имеются лоты с видом на Кавказский хребет и реку Мзымта.

На придомовой территории комплекса находится аллея ив, имеются зоны для отдыха и детская площадка. На 1 этаже проекта расположены: частный детский сад, рестораны, магазины, прачечная, аптека. Для владельцев автомобилей предусмотрен подземный паркинг.

С бытовой техникой:

Пол: ламинат с подложкой, плинтус пластиковый; санузел — плитка напольная керамическая

Стены: обои флизелиновые; санузел — плитка настенная керамическая

Потолок: гипсокартон

Электрика: разводка и подключение всех сантехнических приборов, розетки, выключатели, точечные светильники, вытяжка

Сантехника: приборы учета, радиаторы, ванна/душ, душевая стойка, шланг, ручной душ, унитаз, раковина керамическая столешницей, смеситель для ванны, смеситель для раковины

Прочее: межкомнатные двери

Меблировка: в соответствии с дизайн-проектом

Техника: плита электрическая, холодильник, посудомоечная машина, микроволновка, фен и др.

Проект расположен в с. Эстосадок, в сердце всесезонного Курорта Красная Поляна.

Вокруг комплекса находятся популярные локации для самого разнообразного времяпровождения: горнолыжные трассы, канатная дорога, экотропы для треккинга, площадки для йоги, рестораны и бары, кинотеатр, боулинг, казино, аквапарк, торговые центры, парк «Времена года» и др.

В 50 минутах на автомобиле расположен аэропорт.

До центра г. Сочи можно добраться за 75 минут на автомобиле.

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