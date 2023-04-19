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Купить недвижимость в Merkez Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Merkez Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,254,174
Эксклюзивные виллы с роскошными удобствами в Сарыере Ormanada Zekeriyakoy - это проект ро…

Параметры недвижимости в Merkez Mahallesi, Турция

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