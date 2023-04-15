Купить вилла в Коджаэли, Турция

Вилла 4 спальни Karaabduelbaki, Турция 6 Количество комнат 5 ванных комнат 411 м² Количество этажей 2

€ 949,376

Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…