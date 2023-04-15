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Купить вилла в Коджаэли, Турция

Измит
3
Sahil Mahallesi
1
Servetiye Karsi Mahalle
1
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5 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Karaabduelbaki, Турция
Вилла 4 спальни
Karaabduelbaki, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 411 м² Количество этажей 2
€ 949,376
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…
Вилла 6 комнатв Измит, Турция
Вилла 6 комнат
Измит, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 227 м² 1 Этаж
€ 1,057,500
Виллы в районе Акмеше - город Коджаэли. На благоустроенной территории распланировано 24 2-х …
Виллав Servetiye Karsi Mahalle, Турция
Вилла
Servetiye Karsi Mahalle, Турция
600 м² 1/3 Этаж
€ 1,526,600
Роскошная вилла в неповторимом загородном комплексе 8+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискел…
Вилла 4 спальнив Basiskele, Турция
Вилла 4 спальни
Basiskele, Турция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 190,000
Вилла 5 спален с Вид на жительство и гражданствов Измит, Турция
Вилла 5 спален с Вид на жительство и гражданство
Измит, Турция
7 Количество комнат 6 ванных комнат 500 м² Количество этажей 3
€ 999,000

Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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