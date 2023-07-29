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Многоуровневые квартиры в Стамбул, Турция

Многоуровневые квартиры В архив
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22 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 4 спальни в Istinye Mahallesi, Турция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Istinye Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 6
Baltalimanı Yalı Dairesi 4+1 6. Kat 200m2 Kiracılı  Kiracı 45.000 Tl ödüy…
€ 3,285,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Зейтинбурну, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Исторические отреставрированные лофты в Зейти   Имея славную историю, этот проект…
€ 1,994,300
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Ayazaga Mahallesi, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 6
  В настоящее время в Стамбуле реализуется замечательный проект, который расположен …
€ 600,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 9
Проект, с его 70% зеленой зоной и природолюбивой архитектурой, открывает перед вами двери…
€ 600,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 16
В центре Стамбула, больше, чем здание... Количество квартир :44 Площадь Застро…
€ 175,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бакыркёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 14
Мы рады представить вам наш новый проект , который находится в европейской части Стамбула…
€ 477,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 14
О комплексе Основные характеристики Цена продажи 480 000 € Цена за кв…
€ 480,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бакыркёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 0…
€ 420,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/19
О комплексе Цена продажи237 000 € Цена за кв.м.2 695 € Площадь87.91…
€ 234,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Эюпсултан, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/28
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ…
€ 275,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/14
Цена продажи 223 500 € Цена за кв.м.2 980 € Площадь75 м2 Всего комнат 2 …
€ 223,500
Многоуровневые квартиры в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры
Мраморноморский регион, Турция
Основные характеристики Цена продажи 204 364 $ Цена за кв.м. Площадь 8…
€ 262,885
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
🌊Прекрасный вид на море и 🍀озеро Местонахождение : СТАМБУЛ/Кючюкчекмедже 1+1 квадра…
€ 256,751
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Силиври, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Силиври, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 14
Проект расположен в Кагытхане, в центре города 1+1 квадрат 70m- 77 m2 180.000 USD &…
€ 163,170
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/5
Основные характеристики Цена продажи190 000 € Цена за кв.м.1 809 € Площад…
€ 190,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 10
Основные характеристики Цена продажи875 000 € Цена за кв.м.5 116 € Пло…
€ 875,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Бейоглу, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бейоглу, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Основные характеристики Цена продажи590 000 € Цена за кв.м.7 332 € Пло…
€ 590,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 18/4
  Квартира в Стамбуле, Турция, 72.84 м2   Гражданство Онлайн-показ&n…
€ 449,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/18
Основные характеристики Цена продажи 449 000 € Цена за кв.м.6 164 € Пл…
€ 449,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Бейликдюзю, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/16
Основные характеристики Цена продажи366 000 € Цена за кв.м.2 640 € Пло…
€ 366,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/26
Дополнительные услуги При покупке предоставляется ВНЖ Возможен онлайн-показ В…
€ 265,000
Многоуровневые квартиры 6 спален в Ускюдар, Турция
Многоуровневые квартиры 6 спален
Ускюдар, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 490 м²
Кошуйолу Кору ЭвлериОписание проектаПодходит для гражданстваНазвание Deed готовоГотов к пере…
€ 2,217,299

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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