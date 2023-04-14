Купить квартиру в Erdemli, Турция

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Турция
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Erdemli
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288 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
140 м²
4 Этаж
€ 144,000
К продаже представлена квартира 3+1 в одном из центральных районов Мерсина, Мезитли. Кварт…
Квартира 5 комнат
Erdemli, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
160 м²
5 Этаж
€ 163,000
К продаже представлены квартиры 4+1 в одном из центральных районов Мерсина, Мезитли. Квартир…
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
8 Этаж
€ 132,000
К продаже представлена просторная квартира 3+1 в районе Эрдемли. Квартира расположена на 8-м…
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
1 Этаж
€ 132,000
К продаже представлена квартира 2+1 в районе Арпачбахшиш. Квартира имеет общую площадь 135 м…
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
2 Этаж
€ 100,500
На продажу выставлена квартира 2+1 общей площадью 140 м2 в районе Тедже. Квартира расположен…
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
1 Этаж
€ 116,500
К продаже представлены квартира 2+1 в одном из центральных районов Мерсина, Мезитли. Квартир…
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
12 Этаж
€ 103,500
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлена квартира 2+1. Квартира расположена на 1…
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
165 м²
4 Этаж
€ 104,500
К продаже представлена квартира 3+1 в одном из центральных районов Мерсина, Мезитли. Квартир…
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
13 Этаж
€ 75,000
К продаже представлена квартира 1+1, имеет общую площадь 64 м2 и находится в комплексе район…
Квартира 1 спальня
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
16/24 Этаж
€ 119,436
Ультра-люксовая квартира на первой береговой линии в Мерсине, Аяш Квартира находится на 16 …
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
13 Этаж
€ 154,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на 13 этаже пятнадцатиэтажного жилого к…
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
5 Этаж
€ 76,000
К продаже представленf квартира 1+1, имеет общую площадь 57 м2 и находится в комплексе район…
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
1 Этаж
€ 152,500
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлены квартиры 2+1. Квартиры расположены с 1 …
Квартира 5 комнат
Erdemli, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
220 м²
5 Этаж
€ 276,000
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлены квартиры 4+1. Квартиры расположена на 5…
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
1 Этаж
€ 104,000
На продажу выставлена квартира 3+1 в быстроразвивающемся районе Мерсина – Томюк. Квартира …
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
205 м²
7 Этаж
€ 394,000
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлена квартира 3,5+1. Квартира расположена на…
Квартира 5 комнат
Erdemli, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
380 м²
9 Этаж
€ 394,000
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлена квартира 4+1. Квартира расположена на 9…
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
1 Этаж
€ 68,500
К продаже представленf квартира 1+1, имеет общую площадь 57 м2 и находится в комплексе район…
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
4 Этаж
€ 181,000
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлена квартира 2,5+1. Квартира расположена на…
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
6 Этаж
€ 173,500
К продаже представлена квартира 3+1, имеет общую площадь 150 м2 и находится в комплексе райо…
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
97 м²
1 Этаж
€ 132,500
К продаже представлены квартиры 2+1 в районе Аяш, Эрдемли. Квартиры имеет общую площадь 97 м…
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
5 Этаж
€ 119,000
К продаже представлена квартира 2+1 в районе Арпачбахшиш. Квартира имеет общую площадь 125 м…
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
1 Этаж
€ 65,500
К продаже представлены квартиры 1+1 в районе Аяш, Эрдемли. Квартиры имеет общую площадь 63 м…
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
1 Этаж
€ 132,000
К продаже представлены квартира 2+1 в районе Аяш, Эрдемли. Квартиры имеет общую площадь 135 …
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
7 Этаж
€ 133,500
К продаже представлены квартира 3+1, имеет общую площадь 135 м2 и находится в комплексе райо…
Квартира 5 комнат
Erdemli, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
227 м²
13 Этаж
€ 225,500
К продаже представлена квартира 4+1 в одном из центральных районов Мерсина, Мезитли. Кварт…
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
4 Этаж
€ 65,500
К продаже представлены квартира 1+1, имеет общую площадь 60 м2 и находится в комплексе район…
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
6 Этаж
€ 156,000
На продажу выставлена просторная квартира 3+1 общей площадью 140 м2 в районе Тедже. Квартира…
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
8 Этаж
€ 111,000
Представляем вашему вниманию просторную квартиру, расположенную на восьмом этаже тринадцатиэ…
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
7 Этаж
€ 120,000
На продажу выставлена просторная квартира 2+1 общей площадью 110 м2 в районе Тедже. Квартира…
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