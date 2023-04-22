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Виллы в Айдын, Турция

Kusadasi
4
Tuerkmen Mahallesi
4
Didim
2
Вилла В архив
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7 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Didim, Турция
Вилла 3 спальни
Didim, Турция
3 ванных комнат 100 м²
€ 425,000
Представьте себе, что Вы просыпаетесь на вилле с видом на море! Вы избавитесь от усталости и…
Вилла 3 спальни в Didim, Турция
Вилла 3 спальни
Didim, Турция
160 м²
€ 390,000
Отдельная вилла в жилом комплексе класса "люкс" с инфраструктурой 5* отеля! Комплекс располо…
Вилла 4 спальни в Эгейский регион, Турция
Вилла 4 спальни
Эгейский регион, Турция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м²
€ 400,000
TWIN VILLAS FOR SALE IN KUSHADASI / AYDIN USAGE AREA: 200 M2 NETTO / 350 M2 BRUTTO …
Вилла 4 спальни в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни
Kusadasi, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 295,000
Вилла 800 метров с моря с видом на национальный парк230м2 с террасами4 + 1Система напольного…
Вилла 3 спальни в Kusadasi, Турция
Вилла 3 спальни
Kusadasi, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 175 м² Количество этажей 2
€ 290,000
Система умного домаОн будет совместим с системой умного дома. Все наши продукты в & nbsp; эт…
Вилла 4 спальни в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни
Kusadasi, Турция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 1 499 м² Количество этажей 2
€ 292,000
Всего номеров: 42 -этажное здание2 & nbsp; полВ стадии строительства: дизайнМоре в & nbsp; 8…
Вилла 3 спальни в Kusadasi, Турция
Вилла 3 спальни
Kusadasi, Турция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 340 м² Количество этажей 2
€ 197,000
Вилла предлагает природу и современность вместе и расположена на пляже Леди Кусадаси. С ч…

Параметры недвижимости в Айдын, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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