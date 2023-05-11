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Квартиры-студии в Алания, Турция

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3 объекта найдено
Студия 2 спальни в Алания, Турция
Студия 2 спальни
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 3/5
€ 220,000
Студия 1 спальня в Аланья, Турция
Студия 1 спальня
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/4
€ 135,000
Студия 3 спальни с Вид на жительство и гражданство в Алания, Турция
Студия 3 спальни с Вид на жительство и гражданство
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 28 002 м²
Этаж 5/5
€ 207,000

Параметры недвижимости в Алания, Турция

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недорогая
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