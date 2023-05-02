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Realting.com
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Кондо в Чонбури, Таиланд
Паттайя
14
Кондо
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16 объектов найдено
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Кондо 2 спальни
Паттайя, Таиланд
3 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
9/46 Этаж
€ 226,100
Продается угловая роскошная квартира с 2 спальнями в элитном кондо Ривьера Джомтьен. Квартир…
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
30/35 Этаж
€ 65,363
Продается стильная 1-комнатная квартира с видом на море в Supalai Mare кондо. Квартира площа…
Кондо 2 спальни
Паттайя, Таиланд
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
3/35 Этаж
€ 89,661
Продается красивая, просторная квартира с 2 спальнями в Supalai Mare кондо. Квартира площадь…
Кондо 2 спальни
Паттайя, Таиланд
3 Количество комнат
2 ванных комнат
73 м²
4/8 Этаж
€ 81,360
Отличное предложение! Продается квартира с 2 спальнями и с видом на бассейн в Club Royal Won…
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
28/38 Этаж
€ 123,273
Продается 1-комнатная квартира с видом на море в Wongamat Tower Condo: - 28 этаж - 47 кв.м…
Кондо 2 спальни
Паттайя, Таиланд
3 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
67 Этаж
€ 111,708
рандиозный проект в Паттайе! Квартиры в Grand Solaire с беспроцентной рассрочкой платежа на …
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
67 Этаж
€ 71,989
Самый высокий и грандиозный кондоминиум в Паттайе - Гранд Соляр (Grand Solaire Pattaya), пре…
Кондо 2 спальни
Паттайя, Таиланд
3 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
8 Этаж
€ 107,626
Горячая продажа! Продается красивая 2-комнатная квартира в кондоминиуме Аврора Пратамнак. -…
Кондо 2 спальни
Паттайя, Таиланд
3 Количество комнат
2 ванных комнат
61 м²
6/8 Этаж
€ 99,257
Отличное предложение для красивой 2-комнатной квартиры на берегу моря The Sanctuary Wongamat…
Кондо 2 спальни
Паттайя, Таиланд
3 Количество комнат
2 ванных комнат
224 м²
13 Этаж
€ 595,544
224 SQM Corner 2-комнатная квартира с видом на море Прямо на пляже Донгтан Пратамнак Хилл П…
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
7 Этаж
€ 90,572
Продается большая угловая единица с 1 спальней в Тара Корт на холме Пратамнак.- 1 спальня, 1…
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
10 Этаж
€ 86,602
Горячее предложение для 1 спальни 47 кв.м. кондо в One Tower Pratumnak кондо. Тип блока: 1 …
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
15 Этаж
€ 60,795
Отличное предложение для студии с видом на море 48 SQM в популярном пляжном стиле. Talay 5 C…
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
13/24 Этаж
€ 74,443
Продается 1-комнатная квартира с видом на море в кондоминиуме Cosy Beach View на холме Прату…
Кондо 2 спальни
Na Kluea, Таиланд
3 Количество комнат
2 ванных комнат
64 м²
4/8 Этаж
€ 99,818
Цена снижена с 4,5 млн. до 4 млн. батов! Предлагается в аренду по сниженной цене 18,000 бато…
Кондо 2 спальни
Чонбури, Таиланд
3 Количество комнат
2 ванных комнат
167 м²
6 Этаж
€ 441,865
Новая цена всего 17,8 млн. батов! Снижено с 23,8 млн. батов! Роскошная квартира с 2 спаль…
Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд
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