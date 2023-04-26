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Виллы в Торревьеха, Испания
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228 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
167 м²
€ 215,000
Вилла с участком. Площадь дома 167 кв. м., участок 434 кв. м. 3 спальни. 2 ванные к…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
113 м²
€ 137,900
Продаётся дом в Торревьехе в районе Nueva Torrevieja. Общая площадь 113.00 м2, дом 1988 года…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
71 м²
€ 275,500
Таунхаус в Лос Фруталес с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, полностью меблирован в 200м. от …
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
78 м²
€ 117,900
Продаётся дом в Торревьехе в районе Calas blanca. Общая площадь 78.00 м2, дом 1988 года пост…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
65 м²
€ 149,900
Продаётся дом в Торревьехе в районе Torreblanca. Общая площадь 65.00 м2, состоит из 4 комнат…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
104 м²
€ 449,000
Комплекс состоит из отдельных вилл, расположенных в разных точках урбанизации Ла Торрета, в …
Вилла 4 спальни
Los Balcones, Испания
3 ванных комнат
191 м²
€ 530,000
Независимая вилла, вдохновленная средиземноморским стилем, которая заставит вас влюбиться. В…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат
117 м²
€ 660,000
Две эксклюзивные виллы, расположенные всего в 150 метрах от пляжа Ла Мата, к югу от побережь…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
143 м²
€ 620,000
От 600.000€. 3 виллы, расположенные в районе Агуас Нуэвас (Торревьеха) площадью 150 квадрат…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
146 м²
€ 279,000
Виллы расположены в жилом комплексе из 14 независимых вилл с бассейном, индивидуальной парко…
Вилла 3 спальни
Los Balcones, Испания
3 ванных комнат
220 м²
€ 330,000
Год постройки: 1997 220 м² Недвижимость 1000 м² Земельный участок Ориентация: ЮГ …
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
154 м²
€ 475,000
Виллы расположены в Торревьехе, в жилом комплексе в 300 метрах от пляжа. Все самые необходи…
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
130 м²
€ 260,000
Отдельная вилла в Агуас Нуэвас, Торревьеха. Я представляю вам этот замечательный дом в райо…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
130 м²
€ 200,000
В доме 130 м2 жилья и 250 м2 участка. Ориентация на восток с очень большим садом и крыльцом…
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат
200 м²
€ 699,000
Приблизительно 360 м2 земельного участка и 200 м2 строительной площади. Терраса-солярий пло…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
117 м²
€ 399,000
Вилла расположена в Торревьехе (район Чапарраль де ла Сиеста) в урбанизации вилл. Все необхо…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
170 м²
€ 459,000
Проект 2 эксклюзивных домов в престижной урбанизации в Торревьехе, всего в 300 метрах от пля…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
320 м²
€ 560,000
4 виллы с частным бассейном на второй линии от моря в урбанизации. В доме 3 спальни, 3 ванн…
Вилла 5 спален
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат
306 м²
€ 590,000
Эффектная отдельная вилла в престижной урбанизации Велета, всего в 100 метрах от моря, с вид…
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
157 м²
€ 299,000
Вилла имеет 4 спальни и 2 ванные комнаты, одна из которых с гидромассажем. В доме 400 м2 уча…
Вилла 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
102 м²
€ 270,000
Продается этот замечательный совершенно новый двухквартирный дом с большим участком 400м2, р…
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
180 м²
€ 305,525
Отличная недавно отремонтированная вилла с участком 400 метров, урбанизация Лос-Анджелеса. с…
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
€ 300,525
Вилла урбанизации Каса де ла Примавера, Торревьеха. Отдельностоящая двухэтажная вилла, 4 сп…
Вилла 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
116 м²
€ 499,000
Комплекс состоит из 4 отдельных вилл, расположенных в Торревьехе, к югу от Коста Бланка. В…
Вилла 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 354,000
Новый проект, который предлагает вам три варианта жилья: дуплексы на первом этаже, дуплексы …
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
154 м²
€ 354,000
Дуплексы и отдельные виллы в великолепном комплексе в Лос Балконес, Торревьеха.Дома с белым …
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
176 м²
€ 350,000
Впечатляющая вилла на одном уровне, с участком 800 метров. Вилла расположена в урбанизации Т…
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 231,000
Вилла в Дайя-Вьеха. 2 спальни. 2 ванные комнаты. Южная сторона. 85 кв. м. Пол…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
167 м²
€ 215,000
Вилла с участком. Площадь дома 167 кв. м., участок 434 кв. м. 3 спальни. 2 ванные к…
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 231,000
Вилла в Дайя-Вьеха. 2 спальни. 2 ванные комнаты. Южная сторона. 85 кв. м. Пол…
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