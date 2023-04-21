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Пентхаусы в Orihuela, Испания
Пентхаус
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64 объекта найдено
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Пентхаус 2 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 389,000
Частный жилой комплекс, расположенный в Плайя Фламенка, всего в 300 метрах от моря, в Ориуэл…
Пентхаус 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
72 м²
€ 379,905
Vista Azul XXXVI - это жилой комплекс, состоящий из апартаментов и двухквартирных шале, расп…
Пентхаус 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
54 м²
€ 339,900
Комплекс представляет собой эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из квартир и бунгало на д…
Пентхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
101 м²
€ 399,900
Комплекс представляет собой эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из квартир и бунгало на д…
Пентхаус 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 350,000
Частный жилой комплекс, расположенный в 1 км от пляжа Кампоамор в Ориуэла Коста. Жилой комп…
Пентхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
77 м²
€ 465,405
Жилой комплекс, состоящий из апартаментов и двухквартирных шале, расположенный всего в 400 м…
Пентхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
78 м²
1 Этаж
€ 159,950
Продаётся пентхаус в Ориуэла Косте в районе Altos de Campoamor, располагается на 1 этаже. Об…
Пентхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
140 м²
€ 399,900
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
Пентхаус 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
138 м²
€ 339,900
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
Пентхаус 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
93 м²
€ 399,900
Новый проект в Лас Игерикас. Квартиры на верхнем этаже имеют две или три спальни, две ванн…
Пентхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
83 м²
€ 465,405
ПЕНТХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ДОМЕ НА ПЛЯЖЕ Наслаждайтесь Коста-Бланкой со всеми удобствами и бл…
Пентхаус 2 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
75 м²
3 Этаж
€ 249,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛОС-АЛЬТОСЕ Новые современные полностью оборудованные квартиры и пен…
Пентхаус 2 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
75 м²
3 Этаж
€ 249,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛОС-АЛЬТОСЕ Новые современные полностью оборудованные квартиры и пен…
Пентхаус 3 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат
123 м²
2 Этаж
€ 229,900
Продаётся aпартамент в Ориуэла Косте в районе Lomas de Cabo Roig, располагается на 2 этаже. …
Пентхаус 2 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 369,000
НОВОЕ ЗДАНИЕ В ПЛАЙЯ ФЛАМЕНКА Недавно построенный роскошный комплекс с апартаментами с 2 спа…
Пентхаус 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
72 м²
€ 379,905
ПЕНТХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ЖИЛОЙ НА ПЛЯЖЕ Наслаждайтесь отдыхом на побережье Коста-Бланка со…
Пентхаус 2 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
108 м²
€ 312,200
НОВАЯ ЭЛИТНАЯ ЖИЛОЙ ДОМ В КАМПУМОРЕ !!!~ ~ Представьте себе место, где море и природа станов…
Пентхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
173 м²
€ 1,349,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛАС-КОЛИНАС ГОЛЬФ~ ~ Новостройка с роскошными квартирами на территори…
Пентхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
71 м²
€ 333,000
ПРЕКРАСНЫЙ ПЕНТХАУС СО СПА И СООБЩЕСТВОМ ГИМ~ ~ Комплекс в современном стиле с апартаментами…
Пентхаус 2 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
76 м²
€ 219,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ВИЛAМАРТИНЕ~ ~ Новый жилой комплекс из 112 очень уютных квартир с 2 с…
Пентхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
126 м²
€ 360,000
НОВАЯ ЭЛИТНАЯ ЖИЛОЙ ДОМ В КАМПУМОРЕ !!!~ ~ Представьте себе место, где море и природа станов…
Пентхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
71 м²
€ 333,000
ПРЕКРАСНЫЙ ПЕНТХАУС СО СПА И СООБЩЕСТВОМ ГИМ~ ~ Комплекс в современном стиле с апартаментами…
Пентхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
173 м²
€ 1,349,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛАС-КОЛИНАС ГОЛЬФ~ ~ Новостройка с роскошными квартирами на территори…
Пентхаус 2 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
108 м²
€ 312,200
НОВАЯ ЭЛИТНАЯ ЖИЛОЙ ДОМ В КАМПУМОРЕ !!!~ ~ Представьте себе место, где море и природа станов…
Пентхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
126 м²
€ 360,000
НОВАЯ ЭЛИТНАЯ ЖИЛОЙ ДОМ В КАМПУМОРЕ !!!~ ~ Представьте себе место, где море и природа станов…
Пентхаус 2 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
76 м²
€ 219,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ВИЛAМАРТИНЕ~ ~ Новый жилой комплекс из 112 очень уютных квартир с 2 с…
Пентхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
71 м²
€ 333,000
ПРЕКРАСНЫЙ ПЕНТХАУС СО СПА И СООБЩЕСТВОМ ГИМ~ ~ Комплекс в современном стиле с апартаментами…
Пентхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
173 м²
€ 1,349,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛАС-КОЛИНАС ГОЛЬФ~ ~ Новостройка с роскошными квартирами на территори…
Пентхаус 2 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
108 м²
€ 312,200
НОВАЯ ЭЛИТНАЯ ЖИЛОЙ ДОМ В КАМПУМОРЕ !!!~ ~ Представьте себе место, где море и природа станов…
Пентхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
126 м²
€ 360,000
НОВАЯ ЭЛИТНАЯ ЖИЛОЙ ДОМ В КАМПУМОРЕ !!!~ ~ Представьте себе место, где море и природа станов…
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