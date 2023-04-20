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Бунгало в Марина-Альта, Испания

Кальпе
4
Дения
2
Бунгало В архив
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6 объектов найдено
Бунгало 3 спальни в Дения, Испания
Бунгало 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 255,000
Блокированная застройка состоящая из 7 бунгало с 2 и 3 спальнями, а также 1 отдельностоящей …
Бунгало 2 спальни в Дения, Испания
Бунгало 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 66 м²
€ 199,000
Блокированная застройка состоящая из 7 бунгало с 2 и 3 спальнями, а также 1 отдельностоящей …
Бунгало 2 спальни в Кальпе, Испания
Бунгало 2 спальни
Кальпе, Испания
1 ванных комнат 81 м²
€ 160,000
Продаётся бунгало в Кальпе в районе Imperial park. Общая площадь 81.00 м2, бунгало 1996 года…
Бунгало 2 спальни в Кальпе, Испания
Бунгало 2 спальни
Кальпе, Испания
1 ванных комнат 66 м²
€ 154,000
Продаётся бунгало в Кальпе в районе Imperial park. Общая площадь 66.00 м2, бунгало 1996 года…
Бунгало 1 спальня в Кальпе, Испания
Бунгало 1 спальня
Кальпе, Испания
1 ванных комнат 56 м²
€ 132,000
Продаётся бунгало в Кальпе в районе Imperial park. Общая площадь 56.00 м2, бунгало 1996 года…
Бунгало 3 спальни в Кальпе, Испания
Бунгало 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 180 м²
€ 360,000
Между чистыми, прозрачными водами и зелеными долинами, в этой природной красоте , находится …

Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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