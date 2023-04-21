ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Кондоминиумы
Кондо в Алаканти, Испания
Аликанте
28
Кондо
Очистить
28 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 398,000
Представляем вам этот превосходный дом на продажу, расположенный в одном из самых безупречны…
Кондо 1 спальня
Аликанте, Испания
5 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
1/7 Этаж
€ 120,000
Продается дом, превращенный в коммерческий офис с привилегированным положением в Аликанте …
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
112 м²
2 Этаж
€ 249,000
В привилегированном месте и в окружении тщательно ухоженных садов, мы представляем вам эту с…
Кондо 2 спальни
Аликанте, Испания
8 Количество комнат
2 ванных комнат
111 м²
6/9 Этаж
€ 350,000
Casamayor offers you the opportunity to live in a first-class residential area on PAU 5. A s…
Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
12 Количество комнат
4 ванных комнат
223 м²
3/9 Этаж
€ 1,049,000
Эксклюзивная роскошная квартира с 223 м ² построена и 4 спальни с видом на Эспланаду Испании…
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
7 Количество комнат
2 ванных комнат
126 м²
Количество этажей 1
€ 190,000
Casamayor представляет вам этот великолепный дом в самом центре города Сан-Хуан, который зан…
Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
13 Количество комнат
4 ванных комнат
279 м²
1/7 Этаж
€ 998,000
Продается великолепная квартира площадью 279 м2, построенная на Эспланаде Испании Продает…
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
9 Количество комнат
2 ванных комнат
74 м²
2/5 Этаж
€ 145,000
Продается безупречная квартира с 3 спальнями в Беналуа. Великолепная квартира на продажу …
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
9 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
4/4 Этаж
€ 325,000
Жилье на Avda. Oscar Esplá -CAM Building- С гаражом и кладовой включены Интересный…
Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
11 Количество комнат
2 ванных комнат
129 м²
3/9 Этаж
€ 305,000
Продается большой дом для реформирования с 3 спальнями рядом с MaisonnaveВеликолепный третий…
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
11 Количество комнат
2 ванных комнат
159 м²
4/7 Этаж
€ 350,000
Светлая и просторная квартира с гаражом ( опционально ) рядом с рынком Представляем эту с…
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
9 Количество комнат
2 ванных комнат
96 м²
5/7 Этаж
€ 199,000
Продается фантастическая квартира в центре реформирования Продается великолепная квартира…
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
10 Количество комнат
2 ванных комнат
137 м²
3/7 Этаж
€ 199,000
Просторный дом с 3 спальнями рядом с центральным рынком Мы представляем эту фантастическу…
Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
11 Количество комнат
3 ванных комнат
183 м²
4/6 Этаж
€ 420,000
Светлая и просторная квартира с гаражом и кладовой в центре. Представляем вам эту светлую…
Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
8 Количество комнат
2 ванных комнат
163 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Казамайор представляет вам этот красивый дом, расположенный на седьмом этаже его поместья в …
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
6 Количество комнат
2 ванных комнат
113 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Казамайор представляет вам этот красивый дом, расположенный на четвертом этаже его фермы в ц…
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
9 Количество комнат
2 ванных комнат
107 м²
9/10 Этаж
€ 350,000
Светлая и просторная квартира проходит реформу в центре Представляем вам эту светлую и пр…
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
11 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
3/7 Этаж
€ 268,000
134 м ² и 3-спальный дом в центре города Расположен в самом центре города, в несколь…
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
9 Количество комнат
2 ванных комнат
133 м²
7/9 Этаж
€ 480,000
Продается великолепный дом с видом на море в центре Аликанте Продается великолепный дом п…
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
10 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
1/1 Этаж
€ 179,000
Большой 3-х комнатный дом недалеко от CC Plaza Mar Представляем вам эту фантастическую кв…
Кондо 5 спален
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
172 м²
5 Этаж
€ 320,000
Если вы хотите реализовать проект, основанный на обновлении или реформировании, который позв…
Кондо 2 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
151 м²
1 Этаж
€ 259,000
Inmobiliaria Casamayor представляет эту великолепную квартиру на продажу в центре города. …
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
134 м²
€ 340,000
Совершенно новый корпус был обработан с великолепными качествами и с изысканным вкусом. Восп…
Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
11 Количество комнат
2 ванных комнат
116 м²
1/9 Этаж
€ 269,000
Продается идеальная квартира с 4 спальнями в центре Аликанте Великолепная квартира …
Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
11 Количество комнат
3 ванных комнат
211 м²
5/6 Этаж
€ 580,000
Роскошный дом с исключительным расположением в центре Аликанте Мы представляем этот…
Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
9 Количество комнат
3 ванных комнат
198 м²
6/7 Этаж
€ 525,000
Светлая и просторная квартира с комплексной реформой в центре Мы пр…
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
7 Количество комнат
2 ванных комнат
119 м²
6/6 Этаж
€ 425,000
Впечатляющая квартира с дизайнерской реформой в центре Мы представляем вам этот эфф…
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
7 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
3/7 Этаж
€ 275,000
Продается фантастическая недавно отремонтированная квартира совершенно новая Мы пре…
Параметры недвижимости в Алаканти, Испания
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты