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Квартиры в Хавея, Испания

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Хавея, Испания
Квартира 2 спальни
Хавея, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Продается роскошная квартира с видом на море в центре города Javea. 118 м2 на 2 этаже на пл…
€380,000
Квартира 3 спальни в Хавея, Испания
Квартира 3 спальни
Хавея, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€139,500

Параметры недвижимости в Хавея, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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